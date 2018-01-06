أنباء عن تخفيض تمويل واشنطن للأونروا

أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن جمدت مئة وخمسة وعشرين مليون دولار من حصتها في التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

فيما نفى مسؤول بالخارجية الأمريكية الخبر، مؤكدا أن المداولات بشأن الموضوع جارية حتى منتصف الشهر الحالي.. هذا ويعتبر الفلسطينيون النهج الأمريكي الجديد نوعا من الابتزاز المالي لإجبارهم العودة إلى طاولة المفاوضات.