رفض فلسطيني لـ "قانون القدس"

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة أن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة يعتبر إعلانا رسميا بنهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وتجسيدا لفرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع..

من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن التصويت تماما مثل قرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة هو امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.