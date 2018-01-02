رفض فلسطيني لـ "قانون القدس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jp6g
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة أن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة يعتبر إعلانا رسميا بنهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وتجسيدا لفرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع..
من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن التصويت تماما مثل قرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة هو امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)