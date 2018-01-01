الحرس الثوري يحذر من مساع لإسقاط النظام وسط تواصل الاحتجاجات ضد الحكومة

دَعت الحكومة الإيرانية مواطنيها إلى عدم المشاركة في تجمعات مخالفة للقانون. في الأثناء شهدت مدن إيرانية تظاهرات شعبية ضد التضخم والبطالة، وأطلقت هتافات ضد النظام..

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن ساحة الثورة في طهران شهدت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في حين تم إغلاق محطات المترو في العاصمة الايرانية لمنع تَدفق مزيدٍ من المتظاهرين إلى جامعة طهران. وتزامنت هذه الأحداث مع خروج مسيرات مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى وذلك في ذكرى احتجاجات عام ألفين وتسعة، التي أعقبت آنذاك إعادة انتخاب الرئيسِ السابق محمود أحمدي نجاد.