طهران تتوعد المحتجين إذا واصلوا التظاهر

على وقعِ المظاهراتِ والمظاهراتِ المضادة لاتزاُل تعيشُ إيران، فبعدَ ليلةٍ من الاحتجاجاتِ ضد حكومةِ الرئيس حسن روحاني وإطلاقِ شعاراتٍ مناهضةٍ للنظامِ السياسي والديني

، نظمَ طلبةُ الباسيج في الحرسِ الثوري داخلَ حرمِ جامعةِ طهران مظاهرةً ضد الحكومة وسياساتِها الاقتصادية لكنها بقيت ضمنَ سقفِ النظام.. قتيلان وعددٌ من الإصاباتِ وعشراتِ المعتقلين، وفق آخر الإحصائياتِ الرسمية، نأت السلطاتُ بنفسِها عن مسؤوليةِ قتلِ متظاهرَين في مدينة دورود بإقليم لرستان غربي البلاد، متهمةً عملاءَ أجانب وتياراتٍ تكفيرية.