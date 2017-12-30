منظمات إنسانية دولية تطلق تحذيرا بأن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم

أعلنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مقتلَ عشرين مسلحا حوثيا في معاركَ بمحافظة البيضاء..

من جهة أخرى دعت ثلاثُ منظماتٍ أممية جميعَ أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال وضرورةِ وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، مشيرة إلى أن الصراع خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقالت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمةُ الصحة وبرنامجُ الغذاء العالمي، إن نحو خمسة وسبعين من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك أكثرُ من أحد عشر مليون طفل.