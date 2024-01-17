مقتل 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي للضفة

قالت وكالة /وفا/ الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين قتلوا، جراء قصفِ الجيش الإسرائيلي لسيارتين، إحداهما بمخيم بلاطة في نابلس، والأخرى في طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت الوكالة بمقتل 4 أشخاص بقصف إسرائيلي لسيارة في مخيم طولكرم وثلاثة آخرين بقصف لمخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية في بلاطة بطائرة مسيرة بعد تلقيه معلومات استخباراتية تفيد بقيام خلية بالتحضير لعملية إرهابية. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام الجيش الإسرائيلي وتنفيذه حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون شمال رام الله، ومدينة قلقيلية ومحيط مخيم بلاطة شرق نابلس وفي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.