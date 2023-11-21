3 آلاف عملية اعتقال نفذها الجيش الإسـرائيلي في الضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية المتوغلة ببلدة قباطية جنوب جنين، عقب تنفيذها اقتحامات واسعة في مدينة جنين والبلدات المحيطة بها، وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم. في الأثناء، قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعين فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، وأشار النادي إلى ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة إلى ثلاثة آلاف منذ بدء الحرب على غزة.