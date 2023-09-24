موسكو: تسلم 120 ألف قطعة سلاح بقره باغ

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها لحفظ السلام في قاره باغ استلمت حتى الآن مائة وعشرين ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة والمضادة للدبابات فضلا عن أنظمة دفاع جوي ومئة وثلاثين ألف ذخيرة.

وأفادت الوزارة أن العملية ستستمر تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار. إنسانيا قالت الوزارة إن خمس حافلات تقل أكثر من ثلاثمائة شخص ثلثهم أطفال انطلقت من إقليم قره باغ باتجاه أرمينيا. مؤكدة تقديم مئة وخمسة وعشرين طنا من المساعدات الغذائية للإقليم بالإضافة إلى خمسة وستين طنا من الوقود إلى المدنيين. إلى ذلك أعلنت الوزارة أنها لم تسجل أي خروق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وممثلي أرمن قره باغ. يأتي ذلك فيما تستمر التظاهرات في العاصمة يريفان المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.