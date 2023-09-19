تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط ظروف دوليـة وإقليمية استثنائية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لتجديد المؤسسات المتعددة الأطراف استنادا إلى الحقائق الاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين.

بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب لتأمين الغذاء للدول المحتاجة، فيما أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.