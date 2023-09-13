شحنة من القمح الروسي تصل إلى باكستان

تصل أول شحنة من القمح الروسي إلى ميناء كراتشي في إطار قرار باكستاني باستيراد كميات كبير من القمح لسد العجز في السوق المحلية.

حيث اشارت رابطة مستوردي القمح إلى أنه من المتوقع أن تستورد باكستان ما يقرب من سبعمائة ألف طن من القمح الروسي ون الشحنة الأولى تحوي نحو خمسة وخمسين ألف طن ف ويعزوا مصادر حكومية إلى أن النقص الحاد في القمح من الأسواق المحلية إلى سبب عمليات التهريب التي تتم للسلع الاستهلاكية خارج باكستان خاصة إلى أفغانستان.