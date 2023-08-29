أول رحلة لطائرة SJ-100 الروسية المدنية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الطائرة الروسية المزودةَ بالأجهزة والأنظمة روسيةِ الصنع من طراز "إس جاي ــــ مئة" نفذت أول رحلة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن الرحلة التجريبية لأول طائرة روسية قصيرة المدى خالية من المكونات المستوردة، أظهرت أن جميع أجهزتها وأنظمتها تعمل بصورة طبيعية، وأضافت الوزارة أنه تم استبدال حوالي أربعين نظاما وجهازا بمكونات محلية الصنع، مشيرة إلى أن الرحلة التي تمت على ارتفاع يصل إلى ثلاثة آلاف متر استغرقت نحو ساعة، من جانبه، وصف الكرملين الرحلة الأولى للطائرة بأنها نجاح كبير، لافتا إلى أن تطوير تقنيات جديدة وإنتاج أجزاء ومكونات لهذه الطائرة تم في وقت قصير للغاية.