بوليفيا.. رغبة في الانضمام إلى بريكس

تاريخ النشر:27.08.2023 | 18:42 GMT | أخبار العالم
مقابلة آرتي مع رئيس بوليفيا لويس آرسي.
ألقت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع في تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.
أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن نقل شحنة عابرة (ترانزیت) روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية.
تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الأحد في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ"رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
أثار شاب عربي مقيم بشكل غير نظامي في بلجيكا، إعجابا كبيرا في الدولة الأوروبية، بعد تصرف لافت له دفع العديد للمطالبة بمكافأته.
أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشابة مصرية تتحدث من المدينة المنورة عن أسلوب تعامل الشعب السعودي مع الوافدين، تفاعلا كبيرا.
استعرض موقع "مصراوي" تفاصيل القصة الحقيقية لـ"سفاح الجيزة" الذي قتل 4 ضحايا (3 سيدات ورجل).
قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
بررت المعلمة الهندية التي أثارت غضبا بعد أن أمرت طلابها بالتناوب على صفع زميلهم المسلم، بأنها "مقعدة" ولا تستطيع معاقبته بنفسها.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إجراء الوسيط المصري محادثات مع الفصائل الفلسطينية، ومنها حماس، ومع حكومة إسرائيل من جهة أخرى، لدرء صراع عسكري في المستقبل القريب.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد أنه بناء على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في كارثة جوية وقعت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.
تعرضت صفحة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة الرسمية على "فيسبوك" خلال الأيام القليلة الماضية إلى القرصنة من قبل أشخاص مجهولين، كما تم نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب بعد اختراقها.
نأكد ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، شارك في اجتماع سري مع جنرالات "الناتو" على الحدود البولندية الأوكرانية.
صرحت السلطات الانتقالية في النيجر، الأحد، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.
قالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" الكويتية إن وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في قضية "الفاشنيستا" التي تسببت بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها الجوية نفذت ضربة ناجحة لأحد المطارات في مقاطعة كييف الليلة الماضية.
اعتبرت حركة "طالبان" الأفغانية، أن تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" الإرهابي من أفغانستان إلى العالم لا أساس له من الصحة.
نقلت قناة "SVT" التلفزيونية عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله إن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.
تعرضت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف "محرج" أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم على حساب سينسيناتي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيتم دراسة قرارات برلين بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.
أصدرت سفارة روسيا لدى مصر بيانا ردت من خلاله على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد أن ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.
لقي أشهر تاجر مخدرات في أسوان بمصر، والمدعو صدام، واثنان من معاونيه مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع رجال الأمن العام، وتم العثور بحوزتهم على كمية من أنواع مختلفة من المخدرات.
أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن انخفاض "غير مسبوق" في إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
نفت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، الاتهامات التي وجهها مجلس القيادة اليمني بتزويدهم تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة لاستهداف قوات الحكومة في المناطق التي يسيطر عليها.
أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، يوم السبت، عن اقتراب موعد انطلاق تدريب "النجم الساطع- 2023"، ونشر في حسابه الرسمي على "فيسبوك" برومو تلك المناورات العسكرية.
كشفت وسائل إعلام أوروبية عن نية الاتحاد الأوروبي بدء مهمة عسكرية مدنية جديدة في غرب إفريقيا في الخريف المقبل، مشيرة إلى أن الهدف منها "تدريب محدد لنشر عمليات مكافحة الإرهاب".
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم السبت، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.
اتهم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اللاعبة جينيفير هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة" على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات، مهددا باتخاذ اجراءات قانونية.
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري إن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيا لإسقاط الحكومة.
أفادت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" أن شركة Vector avia hava araçlari التركية التي زودت القوات الأوكرانية بسترات بأسعار مبالغ فيها، متورطة في العديد من القضايا الجنائية في عام 2022.
وفقا للدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية الروسي، يمكن أن تساعد المكسرات الأشخاص الذين أعمارهم 60 عاما وأكثر على التخلي عن تناول الحلويات.
لم يستغرق آدم حميد، نجل أسطورة الملاكمة، البريطاني من أصل يمني والملقب بـ"الأمير" نسيم حميد، وقتا طويلا حتى يظهر لمحات ومهاراته توحي بأنه ربما يسير على درب والده.
سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، المتورط في فضيحة تقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر غدا الاثنين إيقافه.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A "Reaper" تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال مصر لشاب إسرائيلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في شبه جزيرة سيناء كان بحوزته طلقات نارية وذخيرة.
يمكن للمرء من خلال مراقبة الاعدادات الرئيسية لهاتفه الذكي، معرفة ما إذا كان الجهاز تحت المراقبة أم لا.
لقي ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" حتفهم بتحطم طائرة مروحية اليوم الأحد على جزيرة نائية في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، حسبما أفاد مسؤولون.
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل في السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
أفاد مراسلنا، الأحد، بأن تصريحات السفير الأمريكي لدى الخرطوم أثارت استياء في البلاد، في وقت تتواصل الاشتباكات منذ الصباح في العاصمة السودانية ومدنها.
أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل مدينة خاركوف، وستغادرها في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.
بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لطمأنة الشعب المصري، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان.
ذكر موقع "المونيتور" أن الولايات المتحدة تعيد النظر في شروطها للتعاون النووي مع السعودية، بسبب توسع نشاط الصين وإيران، وأيضا لتحقيق تقدم في التطبيع بين المملكة وإسرائيل.
قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدة أشخاص لقوا مصرعهم بإطلاق الرصاص يوم السبت داخل متجر "دولار جنرال" في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا فيديو من إقليم خاباروفسك أقصى شرق البلاد يظهر رجلا ركن سيارته جانب الطريق لإطعام دب بري. ولم يخف الرجل أن يدير ظهره للوحش قبل إعطائه الطعام.
كشفت القنوات الرياضية السعودية، أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بات قريبا جدا من الرحيل عن النادي الإنجليزي من أجل الانتقال للدوري السعودي.
قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة نادرة إلى شينجيانغ السبت، داعيا المسؤولين إلى الحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي الذي تم تحقيقه بصعوبة" في هذه المنطقة.
تسعى ألاباما الأمريكية لأن تصبح أول ولاية تعدم سجينا بإجباره على استنشاق النيتروجين النقي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
هاجمت جماهير باريس سان جيرمان، نجمها السابق ليونيل ميسي المنتقل هذا الصيف لإنتر ميامي، خلال مشاركته يوم الأحد مع فريقه الجديد في لقاء نيويورك ريد بولز ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
انطلقت اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.
أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن لواء الاقتحام رقم 82 التابع للقوات الأوكرانية، والذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة.
هاجم نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس، الدوري السعودي، بعد صفقة انضمام النجم الإسباني الصاعد غابرييل فيغا لنادي الأهلي السعودي.
أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر الأساس للمصنع الصيني "Cady" المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية.
أكد الرئيس النيجيري، رئيس "إيكواس"، بولا تينوبو، أن نشوب حرب واسعة النطاق في القارة الإفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى الاستعداد لها.
أثار مقطع فيديو متداول لسرقة صنابير مياه أحد مساجد مصر، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من السلطات.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن 20-25% فقط من أفراد لواء الهجوم الرابع التابع للحرس الوطني الأوكراني، نجوا من المعارك على محور كليشيفكا.
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي أن استراتيجية "الناتو" تجاه أزمة أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا عجزت عن شل اقتصادها.
تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لهجوم كبير على صفحته على موقع "إكس"، بعدما ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا، كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.
كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل اجتماع سري رفيع المستوى جمع قادة من حلف الناتو برئيس أركان الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني.
جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكثر من 7 ملايين دولار من التبرعات للحملة الانتخابية، بعد خضوعه لإجراءات اعتقال رسمية في ولاية جورجيا.
سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من قائمة الخيارات لتحديد الجنس في استمارة أحد الفنادق بسويسرا، حيث يمكنك تعريف نفسك في خانة "الجنس" حتى بـ"نصف امرأة" و"نصف رجل".
4 سنوات مضت على عثور مضيفة في أحد القطارات السويسرية على 120 سبيكة ذهبية على متن القطار، وذلك من دون أن تتمكن السلطات من تحديد مالكها أو من وضعها على متن القطار.
تعهد المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، السبت، بمواصلة النضال للوصول إلى "اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في البلاد".
نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة للعاصمة اللبنانية بيروت التقطها من الفضاء.
تحولت الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي نشرتها محكمة في جورجيا مساء الخميس، إلى سلعة على القمصان والأكواب وملصقات وحتى دمى، يروج لها مناصروه وأعداؤه.
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الهدف الوحيد من الوجود العسكري في سوريا هو "القضاء على تنظيم داعش الإرهابي".
تعرف السكتات الدماغية بأنها حالات قد تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت.
قال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان، ليو محمد، إن روسيا نجحت منذ قديم الزمان في التصدي لأولئك الذين سعوا إلى تدميرها. ولم تشارك في "استعباد" شعوب البشرة الداكنة.
أفادت قناة "فوينيا خرونيكا" المختصة بتتبع وقائع العملية العسكرية في أوكرانيا، عن تنفيذ هجوم صاروخي استهدف جزيرة الثعبان في البحر الأسود.
علق نجم ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، داني ميرفي، على أنباء إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن "الريدز" إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
ثمار الأفوكادو غنية بالمواد المفيدة مثل فيتامين К والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات مجموعة B، ومع ذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله وخاصة لمن يحاول الحفاظ على وزن طبيعي.
تمكن المستشار في البنتاغون، هارولد رود، اليهودي الأشكنازي من العثور على أرشيف اليهود العراقيين الذي خبأته قوات صدام حسين لسنوات في مخابئ أقبية المخابرات العراقية.
تلقى نادي ليفربول ضربتين موجعتين خلال مباراته المقامة الآن ضد نيوكاسل في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن واشنطن جرت الأوروبيين إلى سباق تحت عنوان "من سيرسل أكبر كمية من الأسلحة إلى أوكرانيا"، رغم ما يحمل ذلك من تداعيات وخيمة على أوروبا.
أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، يوم السبت، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني الشاب غابرييل فيغا قادما من سيلتا فيغو.
علق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية "ICDWR" على بدء التفاوض بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة.
أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا.
أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن العالم مر بتحولات عظيمة في السنوات القليلة الماضية، وظهرت مراكز عدة للنفوذ، يمتلك كل منها قوته.
يعتبر النوم عملية مهمة يحتاجها الجسم للراحة ولاستعادة القوى. لذلك فإن الاستيقاظ في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا كما يحصل مع الكثيرين هو أمر مزعج فعلا.
شهدت الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر المصرية، اختفاء سائحة روسية في أعماق البحر أثناء رحلة بحرية مع فريق يضم 27 غواصا محترفا عقب غوصها مع زوجها لأعماق كبيرة.
توفى الإعلامي الأمريكي بوب باركر (Bob Barker)، مقدم أحد أشهر برامج الترفيه في الولايات المتحدة لعقود، في منزله بلوس أنجلوس، يوم السبت، عن عمر ناهز 99 عاما.
نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني قوله في مؤتمر للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، إن بلاده "ليست لديها حرب مع إسرائيل ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين".
قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إن انضمام بلاده لمجموعة "بريكس" سيساعد في تنفيذ عدد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها، وسيزيد قيمة العملة المحلية.
رد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشر صورة له بالبزة العسكرية حاملا سلاحه.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، الحكم 15 سنة لقاتلة الطفل موسى ولاء الذي أثارت قصته الرأي العام وتعاطفت معه الملايين.
لم يتحدث ليونيل ميسي إلى الصحفيين، في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز يوم الأحد، في مخالفة للوائح الإعلامية للدوري.
طالبت المرشحة الجمهورية نيكي هايلي، برفع سن التقاعد في أمريكا للحيلولة دون تعرض نظام الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الطبية في البلاد لاحتمال الإفلاس.
أصدر نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، بيانا عاجلا أعرب فيه عن رفض النقابة لقرار جامعة القاهرة بتعديل اللائحة داخل كلية الهندسة وتقليص الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5.
ذكر رئيس الشركة المصرية "الشرقية للدخان إيسترن كومباني"، المهندس هاني أمان، أن جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر لكن لم تتم الموافقة على هذه الفكرة حتى الآن.
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان الجيش المصري أمس السبت مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع".
قررت كوريا الشمالية إعادة فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن طائرة مسيّرة تابعة لما يعرف بـ "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.
قال توماس غراهام، وهو مستشار سابق لشؤون روسيا وأوراسيا في البيت الأبيض، إنه سيصبح من الممكن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد انتهاء المرحلة الحادة من النزاع الأوكراني.
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلايي نيك، أن دولا عديدة قدمت طلبات لشراء طائرات مسيرة إيرانية، من بينها دول غربية وأوروبية، وامتنعت طهران عن ذكر اسمها.
اعتبر مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور أن بلاده تساهم في تدمير أوكرانيا من خلال إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى الجيش الأوكراني، وتعهد "بوضع حد لهذه السياسة المتهورة".
نصح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد نفسها، على خلفية التمييز في الوظائف ضد اللاجئين.
أشعلت لاعبة الهلال السعودي، العراقية شوخان نور الدين، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازها هدفا خرافيا في شباك الاتحاد ضمن بطولة أندية السيدات لكرة القدم في الأردن، أمس الجمعة.
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