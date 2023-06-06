طهران تعيد فتح سفارتها في الرياض

أعادت إيران اليوم افتتاح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض تنفيذا للاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية صينية وعقب قطيعة دبلوماسية استمرت سبع سنوات.

وجرى افتتاح السفارة بحضور نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية /علي رضا بيكدلي/ والقائم بالأعمال الإيراني /حسن زارنيغار/ كما حضر من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية /علي اليوسف/.

هذا ويأتي استئناف العلاقات بين البلدين بالتزامن مع جهودٍ إماراتية لتشكيل حلفٍ بحري أمني يضم دولاً خليجية مع إيران.