الغزو الأمريكي للعراق.. الفلوجة تستحضر مآسيها

تاريخ النشر:17.03.2023 | 14:17 GMT |
آخر تحديث:17.03.2023 | 14:19 GMT | أخبار العالم
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
كشفت مصادر لـRT أن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن "الأمل بأن ألا تصبح مصر تونس الجديدة، من ناحية مسألة الهجرة.
أفادت وسائل الإعلام بأن صواريخ "الخنجر" الروسية الفرط الصوتية قد دمرت هيئة الأركان لناتو الظل والتي تم نشرها سرا في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول التوتر الناجم عن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيّرة في البحر الأسود.
نشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.
ذكرت شبكة CNN الأمريكية أنه بعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ديسمبر 2003، بدأت المخابرات التحقيق معه، واختارت عميلا من أصل لبناني لهذه المهمة.
كشفت وزارة الصحة الأردنية أن مرض السكري في البلاد باضطراد مستمر، لافتة إلى أن السمنة تثير قلقا بالغا في المملكة، لا سيما بإطلالة شهر الصيام الفضيل.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.
يعاني بنك "كريدي سويس" الذي يبلغ من العمر 167 عاما وثاني أكبر بنك في سويسرا من مشكلات هائلة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
كتبت صحيفة "Global Times" أن الولايات المتحدة تستخدم حوادث مختلفة بمشاركة معداتها العسكرية لتعقيد الوضع حول الدول التي تعتبرها واشنطن عدوة لها.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن بشأن التحقيق في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".
كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.
شهد يوم 17 مارس عام 1948 وضع اللبنة الأولى لتأسيس حلف شمال الأطلسي بتوقيع "اتفاقية بروكسل" من طرف بريطانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية.
نزل مشاة البحرية الأمريكية من السماء على قرية "ماي لاي" وحين لم يجدوا أي مقاتلين أمامهم، فتحوا نيرانهم على النساء والأطفال والمسنين وقتلوا 504 أشخاص.
علق الرئيس السوري بشار الأسد، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن تواجد الجيش التركي في سوريا ليس احتلالا، متسائلا: "إن لم يكن ذلك احتلالا فماذا يكون ..هل يكون استضافة؟".
قال العضو في حزب العدالة والتنمية، أورهان ميري أوغلو، إن شروط دمشق بشأن المفاوضات بين الرئيسين السوري والتركي غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
يعد اختطاف زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي ألدو مورو في مارس عام 1978 وإعدامه لاحقا من قبل تنظيم "الألوية الحمراء"، الجريمة الأكثر شهرة في القرن العشرين بإيطاليا.
أجرت قناة RT لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة زيارته إلى موسكو تحدث فيه عن ملفات داخلية وخارجية ومواقف دمشق من قضايا المنطقة وفيما يلي أبرز تصريحاته.
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغريدة موجزة على حادثة الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود.
اعتبر الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تحليق الطائرات الهجومية الروسية المسلحة بانتظام فوق القواعد الأمريكية في سوريا تأتي في سياق "استفزاز" الأمريكيين.
رد نادي مانشستر يونايتد سريعا على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول زيارة نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، لملعب "أولد ترافورد".
تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول كيفية إسقاط الطائرة الأمريكية.
رد العالم الأزهري المصري سعد الفقي أحد أبرز علماء الأزهر الشريف، على قيام بعض الجنود الأوكران بحرق القرآن الكريم في فيديو سبب في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتقد تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، ازدواجية المعايير عند الغرب فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مثيرا بذلك تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو من الطائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، التي سقطت فوق البحر الأسود. ويظهر التسجيل عدم وقوع اصطدام مع المقاتلة الروسية.
وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسنال الإيطالية، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، طاقم المقاتلات سو-27 التي اعترضت المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تقوم بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية فقط، لا العسكرية ويرجع ذلك إلى الاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا فيما يتعلق بسوريا.
استعاد مطار شانغي في سنغافورة مكانته في صدارة القائمة السنوية التي تصدرها شركة "سكاي تراكس" لأفضل المطارات في العالم، فيما أتى مطار حمد الدولي في قطر في المرتبة الثانية.
قال مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، علي شعيب، إن سبب استنفار الجيش الإسرائيلي وإطلاقه لقنابل الإنارة على الحدود البرية هو خنزير بري عبر السياج الحدودي.
أقيمت فعاليات سحب قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة "نيون" في سويسرا.
يدرك الكثير منا أهمية تناول نظام غذائي صحي ومتوازن. ولكن حتى مع الخيارات الصحية، فإن من الممكن أن نفتقر إلى بعض المغذيات الضرورية لعمل الجسم.
كشف أحد أشهر العلماء الروس والمسؤول عن ترميم تماثيل أبو الهول في روسيا فيكتور سولكين أسرارا حول تواجد تماثيل أبو الهول التابعة للملك أمنحتب الثالث في مدينة سان بطرسبورغ.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تعليق على حادث المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، إن الولايات المتحدة "تواقحت إلى أبعد الحدود"، وأضاف أن "اللطف معها لا يجدي".
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تركز على تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد باقتحام جميع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.
أعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لن تزود أوكرانيا حاليا بمقاتلات "إف-16" وذلك وسط قرار بولندا إرسال مقاتلاتها إلى أوكرانيا.
حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، من أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا منفتحة على التعاون الثنائي مع الدول العربية، كما أنها لا ترى العودة إلى جامعة الدول العربية غاية في ذاتها أو أكثر أهمية من العلاقات الثنائية.
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الدولار هو نقطة ضعف الولايات المتحدة، إذ مع انحسار العملة الأمريكية تفقد واشنطن مركزها المهين في العالم.
انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، لقوله إن "الحرب بين أوكرانيا وروسيا هي نزاع إقليمي".
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.
رد مستخدمو "تويتر" على تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي مفاده أن الهدنة في أوكرانيا ستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة اللاعبين لخوض مباراتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صورة ساخرة عن مستقبل المشاهد والأفلام الإباحية بوجود الذكاء الاصطناعي، بعد أن غزت الإباحية العديد من الوسائل الإعلامية.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بحدوث هزات أرضية قوية في مناطق إقليم كردستان العراق.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن "تهزم" روسيا، لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، العثور على براميل "اليورانيوم المفقودة" في "منطقه لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلو مترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية".
قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي، إن ابن القيم كان له كلمة رائعة وهي إذا تعارضت مصلحة الإنسان مع الأديان قدمت مصلحة الإنسان على الأديان.
أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، العثور على كمية اليورانيوم التي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس.
اقترح الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، فكرة عبر قناة السويس لسداد مبلغ 80 مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية 2027.
كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن أكثر الدول شراء للأسلحة من روسيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من 2018 حتى 2022.
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن واشنطن عملت على تهيئة الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات من أجل توجيه ضربة لروسيا.
أكد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إيمان بلاده بأهمية روابط الدين والجوار، وبسط يدها للحوار وحل الخلافات سلميا، وأنها سخّرت جهودها لخدمة قضايا العالم الإسلامي.
كتبت صحيفة "Daily Mail" أن نزاعا عسكريا عالميا قد يحدث بسبب غياب قنوات اتصال بين الدول الكبرى أثناء حالة الطوارئ الخطيرة.
أوضح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار أن كل الدراسات العالمية تضع التغذية أساسا لدرء الأمراض والوقاية منها، وقد قيل "المعدة بيت الداء والدواء".
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده اتفقت مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على "تيليغرام"، متوعدا بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.
قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن وزارة الدفاع اطلعت على تقارير إعلامية تزعم بأن روسيا ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة الأمريكية المسيّرة التي سقطت في مياه البحر الأسود.
أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، بأن الغواصات النووية التابعة للبحرية الروسية، ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار.
كشفت صورة نشرها الخبير المصري المتخصص في شؤون المياه والجيولوجيا عباس شراقي، عن انخفاض مخزون المياه في سد النهضة الإثيوبي.
أثار انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة والانشقاقات المحتملة في شبكة البنوك الإقليمية مخاوف لدى المستثمرين الأثرياء والأسر الغنية، خاصة مع انتقال الأزمة إلى أوروبا أيضا.
نعى "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، "أحد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج حسين الشامي رحمه الله، بعد سنوات من المعاناة مع المرض".
أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية الأسبق أوليغ سوسكين أن الوضع السياسي في البلاد على حافة الانفجار الثوري، مشيرا إلى أن ذلك يرجع، بحسب رأيه، إلى اغتصاب الرئيس فلاديمير زيلينسكي للسلطة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسألة رفع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود من اختصاص الجيش الروسي.
روت زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك".
كشف مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، تفاصيل شراء مصر أطنانا من اللحوم التشادية بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل البلاد.
أعلنت الولايات المتحدة عن معارضتها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ورفضها مقترحات الصين بشأن التسوية للنزاع.
قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا على وشك مواجهة أحداث عسكرية خطيرة ليست لصالح كييف.
صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه.
نشرت وزارة النقل المصرية فيديو خاصا بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
توصلت دراسة إلى أن المزيد من الرجال المصابين بسرطان البروستات يمكنهم تأخير العلاجات القاسية دون المخاطرة بصحتهم.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ على نشر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، بتطوير صواريخ فرط صوتية لا يمكن اعتراضها.
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة في منطقة ساكي بشبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكره رئيس الجمهورية سيرغي أكسيونوف على هواء قناة "سولوفيوف لايف تي في."
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا سكوت ميللر بشأن عواقب "الحياد".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، من أن تنظيم "داعش خراسان" قد يكون مستعدا "لاستهداف الأصول الأمريكية في الخارج في وقت مبكر من هذا الصيف".
عقد الجانبان المصري والبريطاني جولة مشاورات ثنائية حول الموضوعات الإفريقية وتركزت على جهود حفظ استقرار القارة، وتم استعراض رؤية مصر إزاء سد النهضة وجمود المفاوضات من جانب إثيوبيا.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تفقد 10 مشروعات اليوم خلال جولة حكومية في عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
نشرت صحيفة World Street Journal وجهة نظر هيئة التحرير في عددها الصادر يوم أمس الخميس، والتي ترى الرد المناسب على سقوط المسيرة هو إمداد أوكرانيا بنظام الصواريخ التكتيكي الذي تطلبه.
نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جامعة ليبزغ في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس في مصر.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 7.5% سنوي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
أقدم مسلحون على السطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية، وتمكنوا من الفرار وبحوزتهم الأموال.
شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، لقاء بين وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد الجدعان، حيث وجه الأخير رسالة إلى مصر.
أفاد مسؤول سعودي بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ، عرض على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية العام الماضي التوسط للمصالحة بين المملكة وإيران، ما أدّى لاتفاق إنهاء القطيعة.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
أفادت وكالة "نور نيوز" بأن التحقيقات مع الإرهابيين الضالعين في الاعتداء الإرهابي على مرقد شاهجراغ في شيراز بوسط إيران تتواصل.
أفادت قناة CNN أن الفيديو الذي تم نشره لحادثة الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "يؤكد تماما" السلوك العدواني للمقاتلة الروسية، لكنه لا يكفي للحكم بأن ما حدث كان متعمدا.
رصدت صور من مصنع "تياغماش" الروسي، المسؤول عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة، طريقة نقل المصيدة من روسيا إلى مصر.
تطرق السيناتور الأمريكي، كريس مورفي للاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران والدور الصيني في تسهيل الوصول له، ملقيا الضوء على أسباب قال إنها تقف وراء هذا التقارب مع الصين.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قطاع السياحة سجل عائدا خلال العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر من "حزب الله" اللبناني يضايقون السكان في شمال إسرائيل من خلال توجيه أضواء ليزر باتجاه المنازل ومراكز الجيش.
أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية.
تعرض نادي أهلي جدة لأزمة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بحرمانه من فترتين للتعاقدات، وذلك بسبب كثرة القضايا على النادي.
التقطت كاميرا مراقبة دبا استفاق من سباته الشتوي في محمية بريموريه في اقصى الشرق الروسي وأخذ يحك ظهره بجذع شجرة عملاقة.
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