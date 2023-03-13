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سلطات ولاية نيويورك تغلق بنك سيغنتشر

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أغلق المشرعون في ولاية نيويورك /بنك سيغنتشر/، وأعلنت إدارة الخدمات المالية بالولاية استحواذها على البنك، وذلك في ثاني حالة إفلاس مصرفي في غضون أيام.

وذكرت إدارة الخدمات المالية بالولاية، في بيان، أن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت نحو تسعة وثمانين مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر الماضي، إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيطلب من الكونغرس تشديد القوانين المتعلقة بتنظيم عمل البنوك، بينما توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كسادا كبيرا في الولايات المتحدة بسبب إجراءات بايدن. بدوره قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن بايدن جعل الولايات المتحدة أضعف، وإن البلاد بحاجة لقيادة حقيقية الآن. في الأثناء، شهدت تداولات أسهم البنوك الأمريكية تقلبات كبيرة في تعاملات اليوم.

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