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انطلاق مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في ظل مقاطعة روسية

أخبار العالم

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انطلقت في ألمانيا فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، وسيتناول المؤتمر الذي يستمرّ 3 أيام، الأزمةَ الأوكرانية والعلاقات الأميركيةَ الصينية وملفات أخرى متعلقة بالأمن الأوروبي.

ودعا المستشار الألماني /أولاف شولتس/ في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر لبناء قدرات أوروبية دفاعية مشتركة.. فيما أعلنت الخارجيةُ الروسية في وقت سابق مقاطعةَ موسكو للمؤتمر لأول مرة خلال العَقدين الماضيين، مؤكدةً أن المنتدى لم يعد موضوعيا..

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