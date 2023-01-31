لافروف: الغرب لن يحقق أهدافه في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلالَ مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو، أكد أن الغرب لن يحقق أهدافه في أوكرانيا.

مشيرا إلى أن القوات الروسية تبذل جميع الجهود لذلك. كما أوضح لافروف أنه تلقى رسالة، نقلها /شكري/ من وزير الخارجية الأمريكي /أنتوني بلينكن/ الذي زار مصر أمس، مشيرا إلى أنها لم تتضمن سوى طروحات أمريكية معروفة حول انسحاب روسيا من أوكرانيا. من جانبه، قال /شكري/ إن القاهرة تولي اهتماما خاصا لتنفيذ المشاريع الروسية المصرية المشتركة في مجال الاقتصاد.