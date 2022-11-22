الدفاع الصينية: حل قضية تايوان يعود للصين
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أكد وزير الدفاع الصيني وي فينغ خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في كمبوديا، أن حل قضية تايوان يعود للصين محذرا من أن تايوان خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.
فيما جدد أوستن التأكيد على استمرار التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة" معربا عن قلقه بشأن ما وصفه بالسلوك الخطير للطائرات الحربية الصينية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على الغارات الجوية، مضيفا أنَّ المناقشاتِ جاريةٌ بشأن مشاركة قوات برية. بدوره، أكد وزير الدفاع التركي /خلوصي آكار/ تحييد مئةٍ وأربعةٍ وثمانين مقاتلا كرديا خلال الغارات التي شنها الجيش التركي في شمال سوريا والعراق.