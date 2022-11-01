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إعلام عبري: تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

القمة العربية.. غياب سوريا يتكرر

أخبار العالم العربي

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دمشق تفضل التريث بشأن العودة للجامعة العربية وتؤكد التركيز على تطوير العمل العربي المشترك.

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