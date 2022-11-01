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القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا

قمة سوتشي.. بوتين يدعو باكو ويريفان لتقديم التنازلات

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قمة سوتشي.. بوتين يدعو باكو ويريفان لتقديم التنازلات.. تقرير سرجون هدايه.

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