تاريخ النشر:01.11.2022 | 21:11 GMT | أخبار العالم
قمة سوتشي.. بوتين يدعو باكو ويريفان لتقديم التنازلات.. تقرير سرجون هدايه.
بعد تسريب وسائل الإعلام الغربية لرسالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تساءلت زاخاروفا عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل؟.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا تضمن آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي، والمفاجئ أن ليبيا ستتصدر العالم العربي العام القادم من حيث النمو الاقتصادي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صور قيدمة مسربة تظهر رستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع امرأة دون حجاب في ماليزيا.
اتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسي وأنابيب "السيل الشمالي" (أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن ضربات اليوم على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.
توصف القرفة بأنها واحدة من أقدم التوابل المعروفة في العالم. ففي مصر القديمة، كانت قيمتها أعلى من الذهب.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لجندي روسي يوجه رسالة للعالم العربي باللغة العربية..
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان المملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة.
كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حقا حلا تفاوضيا للأزمة في أوكرانيا.
ذكرت صحيفة بليد الألمانية أن أردنيا هاجم لاجئة أوكرانية بواسطة سكين في منطقة جارمش بارتنكيرشن، حيث يقع منتجع للتزلج.
بالقمة العربية الحالية تكون الجزائر قد احتضنت 4 قمم، ثلاثة منها دورية وواحدة استثنائية، فيما كانت القمة السابقة قد عقدت بالجزائر في عام 2005 عقب حدثين مأساويين كبيرين.
طلب رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مهدي المشاط من القادة العرب في الجزائر العمل على "إنهاء العدوان ورفع الحصار" عن اليمن.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن بعض الناس استنكروا توجه مصر للطاقة النووية في وقت تتخلى فيه ألمانيا عنها، وثبت أن القرار المصري لا غبار عليه إطلاقا.
أوضح أخصائي عيون كيف يمكن لعادات الاستحمام السيئة أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي.
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت غينغريتش، الرئيس جو بايدن للقائه متحولا جنسيا، وإدلائه بتصريحات منافية لمبادئ الإنسانية وقناعات غالبية الأمريكيين.
قالت قناة "إن بي سي نيوز" إن الرئيس الأمريكي استشاط غضبا خلال حديث هاتفي أجراه في يونيو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الدعم العسكري.
أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن أكثر من 15 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم في وحدات المتطوعين بصفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات، وذلك بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
قال أحد الخبراء لـ Insider إن اندفاعة الحشود - هذه الظاهرة المميتة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في كوريا الجنوبية - يمكن تفسيرها من خلال فيزياء بسيطة.
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، جيمي راسكين، إن "روسيا دولة مسيحية أرثوذكسية ذات قيم اجتماعية تقليدية، ولهذا السبب يجب تدميرها بأي ثمن كان".
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.
أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي أنه وجه طلبا إلى السلطات الأمريكية لتدرس عواقب امتلاك السعودية حصة في شركة "تويتر" على الأمن القومي الأمريكي.
تداولت صحف عالمية تساؤل المتحدثة باسم الخارجية الروسية، زاخاروفا، حول مغزى الرسالة التي أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس لنظيرها الأمريكي بلينكن وورد فيها "انتهى الأمر".
طلبت هيلاري كلينتون من قاض فيدرالي معاقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه بسبب دعوى قضائية سابقة زعم فيها ترامب أن هيلاري "تافهة تتهمهم بالتآمر لتقويض ولايته".
توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف، عن عمر يناهز 33 عاما، اليوم الثلاثاء.
قام إيلون ماسك بحل مجلس إدارة شركة "تويتر" بعد استحواذه عليها في 27 أكتوبر، وأصبح المدير الوحيد لها.
شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014".
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، تم إرسالهم إلى جبهات القتال.
تنطلق اليوم الثلاثاء القمة العربية بالجزائر تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وهي تتميز بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيل من الانتقادات بسبب استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة "لايف غولف"، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
أظهر باحثو جامعة غريفيث أن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر العصب الشمي في الأنف لدى الفئران وإلى دماغها، حيث تخلق علامات تدل على مرض ألزهايمر.
يشارك لأول في القمة العربية بالجزائر، التي كرسها البلد المضيف لـ"لم الشمل"، رؤساء وفود عربية جدد، كما يرأس هذه الدورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي انتخب في عام 2019.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما بأنه "شيء فظيع"، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن قوات كييف تهدد سفننا والسفن المدنية ويجب أن نؤمنها وإن روسيا لم تعلن عن وقف المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب.
تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟
أفادت لاجئة أوكرانية بأن إحدى السيدات البريطانيات مارست عليها العبودية الحديثة، حيث استقبلتها في منزلها وقدمت لها وجبة طعام، ثم طلبت منها غسل طبقها بعد الانتهاء!
وصف السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بـ "خدم يهوذا" بسبب دعواتها لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا.
انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبد المنعم خليل، إنه تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن.
تخرج الطيار فيصل موسى نزال العطوي في أكاديمية القوات الجوية التي يطلق عليها اسم البروفيسور إن إي جوكوفيسكي و يوري غاغارين بمدينة سيزران كأول طيار سعودي من روسيا.
وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في البلدين وفي مختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2035.
تؤكد دراسة حالة نُشرت في BMJ Case Reports، أهمية الحصول على رأي الطبيب بشأن أي أمر يبدو خارجا عن المألوف بالنسبة لك.
نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في ضبط شخص بمطار القاهرة الجوي، يحاول تهريب مبالغ مالية أجنبية قدرت بأكثر من 143 ألف دولار أمريكي.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول حصول رجال العصابات في أوروبا على أسلحة خطيرة من أوكرانيا.
ابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث العلمية وحصلوا على براءة اختراع رسمية عن اختراع أول جهاز في روسيا يسمح باكتشاف توقف عملية التنفس اثناء النوم.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن الجانب الروسي سيقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.
اخترق هاكر من جمهورية دونيتسك الشعبية نظام القيادة والسيطرة الأوكرانية للجيش الأوكراني المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بمعايير "الناتو" والمسمى "DELTA".
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي تبادلوا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب.
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشراء خريطة وكتاب تاريخ مدرسي بعد دعوتها لمنع صعود روسيا والصين في آسيا الوسطى.
كشفت Baidu الصينية عن سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الضربات الصاروخية الروسية، تسببت بتعطيل 40% من البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، كجزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور" بالمنطقة العسكرية الغربية، بينما تؤدي مهامها في سياق العملية العسكرية الخاصة.
نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لمحاولة غريبة تهريب عملات أجنبية "دولار ويورو" داخل طيور مجمدة.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا في الجمهورية.
من المقرر أن يتوجّه البابا فرنسيس بعد غد الخميس إلى البحرين في زيارة هي الأولى لحبر أعظم إلى تلك المملكة ، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أفادت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالويين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.
أفاد الإعلام العبري مساء اليوم الثلاثاء بتقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، فيما بلغت نسبة التصويت النهائية 71.3%.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لجديدة في مصر، خالد عباس، إنه لم يتم التأخر في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع يعمل وفق منظومة متكاملة.
أثارت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان الانتقادات، بعدما وصفت عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بأنه "غزو".
بحث رئيسا قرغيزستان والإمارات، صادر جباروف والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آفاق التعاون بين البلدين في التجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
صرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غتمانتسيف، بأن أوكرانيا تخسر يوميا ما يعادل 203 ملايين دولار من الناتج المحلي بسبب دوي صافرات الإنذار.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية اوكرانية باتجاه كوبيانسك، وكراسني ليمان ونيكولايف-كريفوي روغ، وتمت تصفية نحو 300 عسكري أوكراني.
قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تعمل على مفاقمة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، واتهمتها بالتحضير لحرب نووية ضد بيونغ يانغ.
حض الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى على إعادة استثمار أرباحها في خفض أسعار الطاقة ، موضحا أنه إذا لم تفعل ذلك، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب على أرباحها الزائدة.
بدأت الجامعة العربية مسيرتها عام 1945، بسبع دول هي مصر والعراق ولبنان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وانضمت دول أخرى حتى بلغ مجموع الدول الأعضاء 22، وهي مرشحة للزيادة.
تلقى منتخب الأرجنتين خبرا سيئا جديدا يتعلق بلاعبيه قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد إصابة جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني.
منحت السلطات المصرية مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية إذنا لإنشاء الوحدة الثانية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة الذرية.
نشر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة لابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهما بمناسبة "الهالوين".
دعت صحيفة "سترانا"، سكان المدن الأوكرانية، بالانتقال من المدن إلى المنازل الريفية التي تحتوي على مواقد للتدفئة، من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن روسيا ستمنح لبنان عشرات آلاف الأطنان من الوقود والقمح.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الانتصار الكامل لروسيا في أوكرانيا هو الضامن الوحيد لمنع اندلاع الصراع العالمي الذي يدفع الغرب العالم إليه.
يمكن أن تساعد الضمادة التي "تطبخ" الخلايا السرطانية في محاربة أكثر أشكال سرطان الجلد فتكا.
أعلن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".
عندما يفكر الناس في طول العمر، فإنهم في الغالب يعتقدون أن الأمر يتعلق بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية.
أعلنت وسائل إعلام تركية عن بدء عملية إنتاج سيارة TOGG الكهربائية التي طورت محليا لمنافسة المركبات الشبيهة من الشركات العالمية الكبرى.
نفى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ما يجري تداوله من قيل وقال عن حيازته مادة الماريجوانا وزيت الحشيش وضبطها معه من قبل أجهزة الجمارك في الجزائر.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بيانا مشتركا يوم الاثنين، عقب قمة سوتشي.
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة الردع ومحاولة احتواء الصين
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حول طاولة المفاوضات الثلاثية.
أعلن البنتاغون أنه لا يوجد لديه أي دليل على توريدات الأسلحة من الصين إلى روسيا، أو على عزم الصين القيام بذلك.
كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب بسبب تراجع نتائج "الريدز" بشكل كبير هذا الموسم وتذبذب مستوى الفريق بشكل عام.
قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول موقف الأمم المتحدة المنحاز للدول الغنية ضد الفقيرة في صفقة الحبوب والموقف من النظام الأوكراني.
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قيام الغرب بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، واصفا هذا الإجراء بأنه "عملية سرقة دولية".
صرحت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نكث بوعده الانتخابي وأطلق العنان لنزاع مسلح مع روسيا.
قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر "لاعتبارات إقليمية".
تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى ملعب "أنفيلد" حيث يواجه ليفربول ضيفه نابولي، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
حيّر أصل "دوائر الجن" في ناميبيا العلماء لما يقارب نصف قرن. وهي دوائر غريبة من الرمال عارية من العشب في أماكن يكثر العشب فيها، تتشكل وتختفي بعد سنوات دون سبب معروف.
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