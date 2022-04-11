مقتل 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية مقتلَ أربعةِ فلسطينيين، بينهم سيدتان إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص أمس في بيت لحم والخليل وجنين بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل الفتى محمد حسين زكارنة من مدينة جنين اليوم، متأثرا بجِراحه بعد أن أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية، وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق الرصاص على سيدة قرب بيت لحم، وفتاة في الخليل مما تسبب بمقتلهما. كما قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في بلدة الخضر ببيت لحم جنوبي الضفة، يأتي ذلك فيما أُصيب أحد عشر فلسطينيا واعتقل آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمي جنين وطولكرم.