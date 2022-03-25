الإيجاز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، تنفذ وفق ما خطط لها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، بالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

مؤكدة أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابورجيا شرقي أوكرانيا. كما فرضت حصارا على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي ونيكولايف. وأعلنت الوزارة عن إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتؤكد تكبيد القوات الأوكرانية نحو ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتؤكد أيضا تدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني، والقضاء على قوة كييف البحرية.