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التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية

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المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

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