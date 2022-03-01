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فيسبوك تقيد الوصول لـ RT و SPUTNIK في أوروبا

أخبار روسيا

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أعلنت شركة ميتا التي تضم كلا من شبكتي فيسبوك وإنستغرام، تقييد الوصول إلى حسابات قناة آر تي ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع تحقيق بريطاني بشأن برامج قناة آر تي.

فيما قالت نائبة رئيس تحرير آر تي /آنا بيلكينا/ إن الغرب لا يسمح بوجود صوت روسي أو طرح مختلف عن وجهة نظره ضمن فضائه.

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