فيسبوك تقيد الوصول لـ RT و SPUTNIK في أوروبا

أعلنت شركة ميتا التي تضم كلا من شبكتي فيسبوك وإنستغرام، تقييد الوصول إلى حسابات قناة آر تي ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع تحقيق بريطاني بشأن برامج قناة آر تي.

فيما قالت نائبة رئيس تحرير آر تي /آنا بيلكينا/ إن الغرب لا يسمح بوجود صوت روسي أو طرح مختلف عن وجهة نظره ضمن فضائه.