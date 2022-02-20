لوغانسك: كييف تكثف القصف استعدادا للهجوم
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أعلنت شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية شنت قصفا مكثفا بالمدفعية على طول خط التماس، وسط احتمالٍ بأن الجيش الأوكراني يستعد لهجوم..
مؤكدة مقتل مدنييْن اثنين وجرح ثلاثة آخرين.
إلى ذلك أعلنت جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد إحباطَ محاولة لتنفيذ أعمال تخريبية من قبل القوات الأوكرانية ضد المنشآت والبُنى التحتية.
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