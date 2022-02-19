مصر.. البحث عن حلول لارتفاع معدل التضخم
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شددت وزارة المالية المصرية خلال لقاء مسؤولين من البنك الدولي بالقاهرة، على ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصاديةِ لا سيما مع جائحة كورونا
شددت وزارة المالية المصرية خلال لقاء مسؤولين من البنك الدولي بالقاهرة، على ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصاديةِ لا سيما مع جائحة كورونا
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