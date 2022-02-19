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مصر.. البحث عن حلول لارتفاع معدل التضخم

أخبار العالم العربي

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شددت وزارة المالية المصرية خلال لقاء مسؤولين من البنك الدولي بالقاهرة، على ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصاديةِ لا سيما مع جائحة كورونا

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