مصر.. خفض فترة العزل بالمشافي الحكومية

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن قرار خفض فترة العزل الصحي لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية إلى 5 أيام فقط، يأتي وفق شروط منها عدم شعور المصاب بضيق في التنفس.

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