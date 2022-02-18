مصر.. خفض فترة العزل بالمشافي الحكومية
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن قرار خفض فترة العزل الصحي لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية إلى 5 أيام فقط، يأتي وفق شروط منها عدم شعور المصاب بضيق في التنفس.
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن قرار خفض فترة العزل الصحي لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية إلى 5 أيام فقط، يأتي وفق شروط منها عدم شعور المصاب بضيق في التنفس.
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