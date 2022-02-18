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15 عاما على خطاب بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن

أخبار روسيا

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يُعقد في ميونخ الألمانية، مؤتمرٌ حول قضايا الدفاع والأمن العالمي..

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى خطابا في المؤتمر ذاتِه عام 2007 ، حذر خلاله الناتو من استمرار تمدده باتجاه روسيا، وأكد أن النموذج الأحادي القطب لم يعد ممكنا في العالم المعاصر.. تطورات الأحداث منذ خمسة عشر عاما أكدت ما جاء في الخطاب ..

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