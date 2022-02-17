بيلوسي من رام الله: ملتزمون بحل الدولتين

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال زيارتها لرام الله التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين والعمل على تعزيز الأمن والحرية والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيلي

والتقت بيلوسي خلال جولتها في الأراضي الفلسطينية الرئيس محمود عباس بعد اجتماعات متعددة مع ممثلين عن القطاع الخاص.