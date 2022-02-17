موسكو ترد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية

نشرت وزارة الخارجية الروسية، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا ضرورة سحب حلف الناتو كل القوات الأمريكية من وسط أوروبا وشرقها ومن دول البلطيق

مشددة على أنها ستضطر للرد واتخاذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني بسبب عدم استعداد واشنطن للاتفاق حول الضمانات الأمنية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين استعداد روسيا للحوار الجاد حول الضمانات الأمنية، وليس لحوار صوري، بحسب تعبيره.