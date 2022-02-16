فرنسا وشركاؤها وملف الخروج من مالي

تعقد في باريس قمة مصغرة أوروبية إفريقية قبل الإعلان المنتظر عن انسحاب فرنسي من مالي وإعادة تموضع قوات برخان وتاكوبا في الدول المجاورة لها.

وذلك بعد تسع سنوات من تدخل عسكري في منطقة الساحل ضد الجماعات المسلحة. ويأتي ذلك استباقا للقمة الأوروبية الإفريقية المقررة غدا الخميس في بروكسل.