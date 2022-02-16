بيدرسون في دمشق لبحث اللجنة الدستورية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إمكانية عقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في شهر آذار مارس المقبل.

مشيرا في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالعاصمة السورية، إلى أن دمشق ملتزمة بالقرارِ الأممي ألفان ومئتان وأربعة وخمسون.