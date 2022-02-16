لوغانسك: كييف تعزز تواجدها العسكري

أعلنت شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية تعزز تواجدها العسكري على الحدود مع روسيا وبيلاروس.

كما أكدت شرطة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تواصل التحضير لشن عملية قتالية. مشيرة إلى أن كييف نشرت أكثر من عشرين دبابة وأرسلت مقاتلين مدربين على استخدام أنظمة صواريخ سويدية مضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية الأمريكية إلى خط التماس.