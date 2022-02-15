فصائل غزة.. جاهزون لمعركة جديدة

حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تل أبيب من إمكانية اندلاع مواجهة جديدة، وقالت إن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وحي الشيخ جراح ستكون سببا للتصعيد.

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