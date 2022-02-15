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فصائل غزة.. جاهزون لمعركة جديدة

أخبار العالم العربي

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حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تل أبيب من إمكانية اندلاع مواجهة جديدة، وقالت إن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وحي الشيخ جراح ستكون سببا للتصعيد.

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