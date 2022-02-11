ميقاتي: إعادة إعمار مرفأ بيروت أولوية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اعادة إعمار مرفأ بيروت والنهوض به يشكل أولوية لحكومته مشيرا إلى إعداد قانون جديد للمرافىء في البلاد.

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