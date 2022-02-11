ميقاتي: إعادة إعمار مرفأ بيروت أولوية
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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اعادة إعمار مرفأ بيروت والنهوض به يشكل أولوية لحكومته مشيرا إلى إعداد قانون جديد للمرافىء في البلاد.
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اعادة إعمار مرفأ بيروت والنهوض به يشكل أولوية لحكومته مشيرا إلى إعداد قانون جديد للمرافىء في البلاد.
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