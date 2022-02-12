موسكو تتفوق على مدن العالم بجودة الحياة

تصدرت موسكو قائمة المدن الكبرى من حيث جودة الحياة ومستوى تطوير البنى التحتية، وذلك حسب مؤشر الازدهار الحضري الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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