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موسكو تتفوق على مدن العالم بجودة الحياة

أخبار روسيا

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تصدرت موسكو قائمة المدن الكبرى من حيث جودة الحياة ومستوى تطوير البنى التحتية، وذلك حسب مؤشر الازدهار الحضري الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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