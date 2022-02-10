رئيسي: إيران جادة بمفاوضات فيينا
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قال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي إن إرسال إيران فريق متكامل من المفاوضين إلى فيينا دليل على جديتها بشأن التوصل لاتفاق دائم.
مضيفا أن الأوضاع الحالية هي نتيجة لتقصير الإدارة الأمريكية. بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السقف الزمني لانتهاء المفاوضات تُحدده إرادةُ الأطراف الغربية في الالتزام الكامل برفع العقوبات، وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.
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