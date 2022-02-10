 
مباشر

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd1h

تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع استمرار تفشي متحور أوميكرون. يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة عن شفاء خمسة وثمانين بالمائة من المصابين.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا