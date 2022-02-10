ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر
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تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع استمرار تفشي متحور أوميكرون. يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة عن شفاء خمسة وثمانين بالمائة من المصابين.
تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع استمرار تفشي متحور أوميكرون. يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة عن شفاء خمسة وثمانين بالمائة من المصابين.
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