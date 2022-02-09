أدرعي: استهدفنا بطاريات صواريخ بسوريا
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قصف أهداف داخل الأراضي السورية، من بينها رادارٌ وبطاريات مضادة للطائرات، ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا.
مشيرا إلى أن الصاروخ السوري انفجر في الهواء دون الحاجة لاعتراضه، فيما دوّت صافرات الإنذار في منطقتَيْ أم الفحم والسامرة نتيجة لذلك..
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