أصداء تحرك ماكرون لحل الأزمة الأوكرانية
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حَظِيَّ تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا بحيزٍ كبيرٍ من الاهتمام في السياسية الداخلية الفرنسية.
حيث اعتبرت رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان أنه كان يجب على فرنسا أن تستمر في إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع روسيا،فيما أتت أصوات الأحزاب الفرنسية في غالبيتها منادية بالحوار مع موسكو.
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