طهران: رفع العقوبات يتطلب قرارات سياسية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أهمية رفع العقوبات المفروضة على طهران، مشيرا إلى أن المسألة تحتاج قرارات سياسية من واشنطن..

من جانبه قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن أي اتفاق لا يسمح برفع العقوبات عن إيران لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد.