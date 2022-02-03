أبوظبي: اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للدولة بعيداً عن المناطق المأهولة بحسْب بيان للوزارة على تويتر.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للدولة بعيداً عن المناطق المأهولة بحسْب بيان للوزارة على تويتر.
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