أبوظبي: اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للدولة بعيداً عن المناطق المأهولة بحسْب بيان للوزارة على تويتر.

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