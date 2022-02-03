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أبوظبي: اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للدولة بعيداً عن المناطق المأهولة بحسْب بيان للوزارة على تويتر.

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