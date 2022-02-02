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لبنان.. إضراب واحتجاج وقطع للطرقات

أخبار العالم العربي

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شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى قَطْعا للطرقات، وإغلاقا لمداخلها، خلال إضراب دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، احتجاجا على سياسة عمل الحكومة في ظل تفاقم الأزمة.

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