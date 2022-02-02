لبنان.. إضراب واحتجاج وقطع للطرقات

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى قَطْعا للطرقات، وإغلاقا لمداخلها، خلال إضراب دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، احتجاجا على سياسة عمل الحكومة في ظل تفاقم الأزمة.

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