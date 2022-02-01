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إمنستي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

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اتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

 وقالت المنظمة في تقرير أصدرته بمدينة القدس إنّ عمليات الاستيلاء الهائلة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين، والنقل القسري، وأعمال القتل غير المشروعة، تمارس ضمن نظام مبني على أساس التمييز العرقي. ودعا إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

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