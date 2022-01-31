مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

تأهل المنتخب المصري الى دور نصف النهائي لبطولة الامم الافريقية بعد الفوز بهدفين لهدف واحد أمام المنتخب المغرب في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

و بهذه النتيجة يصبح المنتخب المصري ممثلا وحيدا للكرة العربية في مباريات المربع الذهبي مع منتخبات الكاميرون و السنغال و بوركينا فاسو.