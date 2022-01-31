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مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

الرياضة

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تأهل المنتخب المصري الى دور نصف النهائي لبطولة الامم الافريقية بعد الفوز بهدفين لهدف واحد أمام المنتخب المغرب في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

و بهذه النتيجة يصبح المنتخب المصري ممثلا وحيدا للكرة العربية في مباريات المربع الذهبي مع منتخبات الكاميرون و السنغال و بوركينا فاسو.

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