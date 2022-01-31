مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saj9
تأهل المنتخب المصري الى دور نصف النهائي لبطولة الامم الافريقية بعد الفوز بهدفين لهدف واحد أمام المنتخب المغرب في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
و بهذه النتيجة يصبح المنتخب المصري ممثلا وحيدا للكرة العربية في مباريات المربع الذهبي مع منتخبات الكاميرون و السنغال و بوركينا فاسو.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.