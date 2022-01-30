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موسكو: أطراف غربية تسعى لفرض الحرب

أخبار روسيا

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اتهم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي /نيقولاي باتروشيف/ أطرافا غربية بمحاولة فرض حرب بين روسيا وأوكرنيا لتحقيق أهداف خاصة، مؤكدا أن روسيا لا تريد الحرب.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ضم أوكرانيا إلى الناتو لن يعزز أمن الحلف لكنه سيؤدي إلى تقويض العلاقات بين روسيا والغرب.

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