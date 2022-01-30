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تسوية أوضاع سوريين بريف دمشق

أخبار العالم العربي

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دخلت بلدة في الريف الدمشقي بعملية تسوية ومصالحة بضمانات من السلطات السورية ما أفضى إلى إقبال واسع من قبل مواطنين سوريين كانوا مطلوبين لدواعٍ أمنية أو فارين من الخدمة العسكرية.

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