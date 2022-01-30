تسوية أوضاع سوريين بريف دمشق

دخلت بلدة في الريف الدمشقي بعملية تسوية ومصالحة بضمانات من السلطات السورية ما أفضى إلى إقبال واسع من قبل مواطنين سوريين كانوا مطلوبين لدواعٍ أمنية أو فارين من الخدمة العسكرية.

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