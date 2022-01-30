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ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في مصر

أخبار العالم العربي

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قالت وزارة الصحة المصرية إن نسب الإشغال بالمستشفيات التي تحتوي على أقسام عزل لمصابي كورونا ما زالت في الوضع الآمن ، رغم ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.

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