RT توثق المشهد لسجن "الصناعة" ومحيطه
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وثقت عدسة "آر تي" الوضع الميداني لسجن الصناعة في الحسكة ومحيطه حيث تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن متسللين لداعش في الأحياء المحيطة بالسجن.
وثقت عدسة "آر تي" الوضع الميداني لسجن الصناعة في الحسكة ومحيطه حيث تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن متسللين لداعش في الأحياء المحيطة بالسجن.
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