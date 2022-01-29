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RT توثق المشهد لسجن "الصناعة" ومحيطه

أخبار العالم العربي

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وثقت عدسة "آر تي" الوضع الميداني لسجن الصناعة في الحسكة ومحيطه حيث تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن متسللين لداعش في الأحياء المحيطة بالسجن.

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