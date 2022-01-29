نشاط مجتمعي لرعاية كبار السن في غزة
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نجحت جمعية رعاية كبار السن في غزة في خلق فرص عمل للعديد من النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الستين عاما، بالإضافة إلى تعليمهن القراءة والكتابة.
نجحت جمعية رعاية كبار السن في غزة في خلق فرص عمل للعديد من النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الستين عاما، بالإضافة إلى تعليمهن القراءة والكتابة.
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