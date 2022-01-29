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نشاط مجتمعي لرعاية كبار السن في غزة

أخبار العالم العربي

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نجحت جمعية رعاية كبار السن في غزة في خلق فرص عمل للعديد من النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الستين عاما، بالإضافة إلى تعليمهن القراءة والكتابة.

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